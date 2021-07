TIPA, 고강도 '윤리경영' 실천 프로그램 가동

청렴서한 발송 등 청렴자율 실천과제 41개 선도적 발굴, 연내 추진

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 청렴문화 확산과 윤리경영 정착을 위해 고강도 '청렴자율 실천과제'를 발굴·추진한다고 밝혔다.

상반기까지 청렴자율 실천과제로 4개 분야 41개 과제가 발굴됐으며, TIPA 전체 부서가 참여해 연내 1개 이상의 실천과제를 전담하게 된다.

대표적으로 △부패방지를 위한 TIPA 익명신고시스템 운영·홍보, △채용 과정에서의 투명성·신뢰성 제고를 위한 채용 현황정보 공개, △임직원 출장 관련 제도 개선을 통한 가이드라인 마련 및 출장비 과다수령 방지, △선정평가 공정성 제고 등이 실천과제로 발굴됐다.

한편, TIPA는 지난 2017년 국내 R&D 전문기관으로는 최초로 부패방지경영시스템 국제 표준인 ISO 37001 인증을 획득한데 이어, 지난해 12월에는 같은 인증을 갱신받는 등 윤리경영 실천에 앞장서고 있다.

이재홍 TIPA 원장은 "올해 청렴자율 실천과제 추진을 통해 취약분야에 대한 자체 모니터링을 강화하고, 부정부패가 발생할 수 있는 제도나 환경을 개선할 계획"이라면서 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 선도적으로 이행하는데 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

