“지니야, 시예누 무료샘플 갖다줘” KT, AI호텔서 언택트 쇼핑 이벤트

[아시아경제 구은모 기자] KT가 레스케이프호텔, 아모레퍼시픽과 함께 호캉스족을 대상으로 KT 인공지능(AI) 호텔 서비스를 활용해 ‘스마트한 언택트 쇼핑’ 협업 마케팅 이벤트를 제공한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트 대상은 오는 27일부터 8월27일까지 한 달 간 레스케이프호텔 ‘아틀리에 스위트’를 포함한 5개 타입의 스위트 객실에서 투숙하는 고객들이다. 고객들은 객실 내 비치돼 있는 기가지니에 음성으로 ‘지니야, 시예누 무료샘플 갖다줘’라고 말하면 된다.

객실 내 기가지니를 활용한 이벤트에 참여한 고객들은 선착순으로 약 15만6000원 상당의 아모레퍼시픽의 시예누 어메니티 6종을 무료로 받을 수 있다. ‘시예누’는 아모레퍼시픽의 신규 럭셔리 안티에이징 브랜드다.

또한 KT는 AI호텔 서비스 출시 3주년을 맞이해 기가지니를 활용해 물품을 구매할 수 있는 신규 기능을 선보인다. 이를 통해 고객들은 호텔에서 별도로 판매하는 굿즈, 어메니티 등 유료 물품을 프론트 데스크 방문이나 전화통화 없이 기가지니로 구매할 수 있다.

KT는 이번 기능을 AI호텔의 객실서비스를 이전보다 스마트한 언택트 서비스로 발전시키기 위해 기획했다. 객실 내 투숙객들이 기가지니를 이용해서 편안하게 쇼핑 아이템을 둘러보고 구매까지 할 수 있게 하는 ‘숍인룸’ 서비스를 제공하겠다는 취지다.

레스케이프호텔 전 객실 투숙객들은 ‘스마트한 언택트 쇼핑’ 이벤트 기간 동안 기가지니에 스페셜 용품으로 탑재된 아모레퍼시픽의 ‘시예누(SIENU) 타임브레이스 기초 2종 세트’를 기존 가격보다 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

KT는 이날부터 기가지니 공식 인스타그램 이벤트도 시행한다. 기가지니 공식 인스타그램 계정 팔로워는 퀴즈 이벤트에 참여 할 수 있으며 추첨을 통해 레스케이프호텔 숙박권과 아모레퍼시픽 ‘시예누 타임브레이스 기초 2종 세트’를 증정한다.

한편 KT는 기가지니와 호텔로봇 등을 활용한 서비스를 바탕으로 AI호텔에 집중하고 있다. KT는 기존에 AI호텔에서 제공하는 음성인식 기반 객실제어?서비스 요청과 지니뮤직 콘텐츠 등을 넘어 다양한 서비스를 제공할 수 있는 호텔 DX 솔루션과 플랫폼 개발할 계획이다.

임채환 KT AI/DX플랫폼사업본부장(상무)은 “레스케이프호텔·아모레퍼시픽과의 콜라보 마케팅은 언택트 시대에 선보일 수 있는 이종 산업 간의 의미 있는 활동”이라며 “앞으로도 디지털 플랫폼 기업 KT는 보유하고 있는 우수한 플랫폼을 기반으로 여러 산업과 협업해서 투숙객에게 특별한 경험을 제공하는 AI호텔 서비스를 발굴하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr