직방·두나무·컬리, 유니콘기업 등극

7월 19일 기준 15개사…역대 최대, 제2벤처붐 증명

[아시아경제 김종화 기자] 직방과 두나무, 컬리 등 3개 기업이 올해 새로운 유니콘기업으로 등극했다.

중소벤처기업부는 2021년 7월 19일 기준 국내 유니콘기업 수는 역대 최대인 15개사라고 22일 밝혔다.

지난해 말 기준으로 13개의 유니콘기업이 있었으며, 올해는 직방 등 3개사가 추가되고, 쿠팡이 뉴욕증시 상장으로 제외되면서 지난 19일 기준 15개사가 됐다.

국내 유니콘 기업 15개사는 국제 비교시 주로 인용되는 '씨비인사이트(CB Insights)' 등재 11개사와 중기부가 투자업계와 국내외 언론 등을 통해 추가 파악한 4개사를 모두 포함한 것이다.

올해 새롭게 탄생한 유니콘기업은 직방, 두나무, 컬리 등으로 각각 프롭테크(Proptech), 블록체인 기반 핀테크, 온라인 신선식품 배송 분야 등에서 빠르게 성장해 각 분야의 선도기업으로 자리잡은 기업들이다.

이번에 추가 파악된 유니콘기업들을 포함하면 올해 확인시점(7월 19일) 기준 비상장 기업가치 1조원 돌파한 이력이 있는 기업은 23개사로 늘었다.

유니콘기업은 글로벌 기준으로 1조원 이상의 기업가치가 있는 비상장 기업을 의미하기 때문에 인수합병(M&A)이나 상장한 경우에는 유니콘기업에서 제외된다. 이런 기준에 따라 올해 3월까지 씨비인사이트(CB Insights)에 등재돼 있던 쿠팡의 경우 미국 뉴욕증시에 상장하면서 유니콘기업 현황에서 제외됐다.

전세희 중기부 투자회수관리과장은 "올 상반기 국내 유니콘기업의 탄생은 제2벤처붐을 증명하고, 대기업 중심의 경제구조 패러다임이 벤처·스타트업 중심으로 바뀌고 있음을 보여주는 좋은 사례"라면서 "중기부는 앞으로도 더 많은 기술기반 스타트업들이 새로운 유니콘기업으로 탄생할 수 있는 생태계를 조성하기 위해 기존 벤처·스타트업 관련 제도를 보완할 예정"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr