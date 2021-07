“바코드 스캔부터 결제까지”…롯데마트, 스마트결제 시범 운영

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오프라인 매장에서도 비대면 쇼핑이 가능한 ‘스마트결제’ 서비스를 도입했다고 22일 밝혔다.

이 서비스는 롯데마트 오프라인 전용 애플리케이션(앱)인 ‘롯데마트GO’를 활용해 고객이 직접 자신의 모바일로 상품의 바코드를 스캔하고 결제까지 진행하는 형태이다. 모바일로 결제 후 전용 출구에서 결제완료 QR코드를 인식하고 퇴장하면 된다. 다만, 주류와 부탄가스 등 일부 직원 확인이 필요한 상품의 경우에는 대면 응대가 필요하다.

롯데마트는 강변점에서 스마트결제를 처음으로 선보이며, 서비스의 고객 반응을 살펴본 후 하반기부터 본격적으로 확대 운영할 계획이다.

롯데마트 관계자는 “스마트결제는 오프라인 매장에서 접촉을 최소화해 쇼핑할 수 있는 시스템”이라며 “비대면 쇼핑의 수요가 많은 시기인 만큼 비대면 쇼핑을 선호하는 고객들이 많이 방문하길 바란다”고 말했다.

