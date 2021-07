오후 6시까지 서울 447명 확진…전날보다 50명↓

[아시아경제 문혜원 기자] 서울시는 수요일인 21일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 447명으로 잠정 집계됐다고 이날 밝혔다.

같은 시간대와 비교해 전날(20일) 497명보다는 50명, 지난주 수요일(14일) 454명보다는 7명 적다. 하루 전체 확진자 수는 20일 604명, 14일 519명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 말부터 300명대로 올라선 뒤 이달 6일부터 500명대로 치솟아 20일까지 보름간 583→550→503→509→509→403→417→638→519→570→562→523→419→394→604명을 기록했다.

최근 보름간(6∼20일) 서울의 하루 평균 확진자 수는 509명이었고, 하루 평균 검사 인원은 6만6156명이었다. 이 기간의 하루 확진율(전날 검사인원 대비 당일 확진자 수)은 0.6%∼1.2% 범위에서 오르내렸으며, 평균은 0.8%였다. 20일 서울의 검사 인원은 7만7996명으로, 최근 보름간 평균을 크게 웃돌았다.

이날 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 447명 중 해외 유입은 3명이었고 나머지 444명은 국내 감염이었다.

집단감염에서 나온 신규 확진자는 관악구 사우나(7월 발생) 7명, 영등포구 음식점 4명, 강북구 직장 3명, 관악구 직장 3명, 기타 집단감염 28명이다.

이에 따라 진행중인 주요 집단감염의 서울 누적 확진자는 관악구 사우나(7월 발생) 137명, 영등포구 음식점 75명, 강북구 직장 25명, 관악구 직장 16명으로 집계됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr