현대제철, 22일까지 인천공장 생산중단..."코로나 확산 방지 조치"

[아시아경제 박지환 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 300 등락률 -0.60% 거래량 621,308 전일가 49,900 2021.07.21 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 제철소에서 버려지던 패각 재활용 현대제철, 포스코 '엔투비'와 MRO 구매대행 업무협약 체결조선·철강업계, 후판 가격 협상 양보 못하는 이유 close 은 21일 인천공장에 대한 임직원 코로나 확진에 따른 확산 방지 조치로 일시적 생산중단을 결정했다고 공시했다.

생산중단은 오는 23일 오전6시까지 이뤄질 예정이다.

회사 측은 "임직원 코로나 확진자 증가에 따른 확산방지 조치로 일시적 가동중단 후 전직원 대상 전수검사를 실시할 예정"이라고 밝혔다.

