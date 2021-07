최정우 포스코 회장 "기업시민 문화로 존경받는 100년 기업 될 것"

포항공대 '포스코 기업시민 3년, 미래 경영의 길이 되다' 심포지엄 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 최정우 포스코 회장이 21일 "'기업시민'을 업무와 일상에서 적극 추진해 포스코의 문화로 뿌리내린다면, 존경받는 100년 기업이 될 수 있으리라 확신한다"고 말했다.

최 회장은 이날 기업시민 경영이념 선포 3년을 맞아 포항공대에서 열린 특별 심포지엄에서 "기업을 둘러싼 다양한 이해관계자가 함께 공존과 공생의 가치를 추구할 때 더 큰 기업가치를 만들고 지속 가능하다는 것을 확인했다"며 이같이 밝혔다.

최 회장은 '포스코 기업시민 3년, 미래 경영의 길이 되다'란 주제로 열린 심포지엄에서 기업시민 경영이념 선포 이후의 성과를 소개했다.

먼저 '사업' 측면에서는 저탄소·친환경으로 대변되는 세계적 흐름을 고려해 포스코그룹의 사업 정체성을 '친환경 소재 대표기업'으로 삼아 전기차 강재·부품, 이차전지소재, 수소 사업 등을 강화하고 있다고 밝혔다.

이어 '사회' 측면에서는 제철 부산물 활용 확대 및 폐자원 선순환 체계 구축 등 다양한 친환경 활동을 전개하고, 장기적으로는 2050 탄소중립을 위해 이산화탄소 배출 없이 철강을 생산할 수 있는 수소환원제철기술 개발에 주력하고 있다고 언급했다.

'사람' 측면에서는 안전을 최우선 가치로 두고 안전관리 제도 개선, 시설물 보강뿐 아니라 스마트 기술을 접목하는 등 안전사고 방지를 위해 예산 제한 없이 총력을 다하고 있다고 강조했다.

최 회장은 "태평양 동안의 실리콘밸리와 더불어 태평양 서안에 '퍼시픽밸리'를 만들어나갈 것"이라며 "미래 대한민국을 이끌어갈 큰 기업들이 많이 배출되기를 기대한다"고 말했다.

한편 국내외 주요 석학들은 기업시민 경영이념의 가치와 성과를 분석한 연구 결과를 발표했다. 이날 발표된 자료는 e북 형태로 포스코 홈페이지에서 누구나 내려받을 수 있다.

