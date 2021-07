[아시아경제 박지환 기자] 한국자산신탁 한국자산신탁 123890 | 코스피 증권정보 현재가 4,530 전일대비 5 등락률 +0.11% 거래량 258,230 전일가 4,525 2021.07.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국자산신탁, 주당 220원 현금배당 결정한국자산캐피탈, 400억 규모 유상증자 결정한국자산신탁 "고양동부새마을금고손해배상 소송 기각" close 은 한국자산캐피탈 주식 1000만주를 500억원에 취득하기로 결정했다고 21일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr