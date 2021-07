장마가 끝나고 본격적인 여름 폭염이 기승을 부린 21일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 서울 용산구 효창공원에서 참새가 음수대를 찾아 물을 마시고 있다. 기상청은 내륙을 중심으로 당분간 매우 무더운 날씨가 지속될으로 전망했다./김현민 기자 kimhyun81@

