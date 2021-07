[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 21일 국립대전현충원에서 국가보훈처와 ‘보훈의 숲’ 산림경영활동 상호협력 하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 국립묘지 내 산림을 보훈의 숲으로 조성·관리하는 데 상호협력하게 된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr