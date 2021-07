‘테스 형’이 졌나 … 임박했던 나훈아 부산 공연 금지 조치, ‘미스터트롯 TOP6’도

중앙재난안전대책본부, 22일부터 코로나19 확산 차단 실내외공연 금지



지난 16일 대구 북구 엑스코에서 열린 '나훈아 AGAIN 테스 형' 콘서트에서 관객들이 입장을 기다리고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘테스 형’ 외침을 학수고대했던 팬들이 코로나19로 약속한 날에 나훈아 공연을 볼 수 없게 됐다. ‘미스터트롯’도 같은 처지가 됐다.

부산 벡스코에서 열릴 예정이었던 4000석 규모의 나훈아 콘서트는 결국 무산됐다.

중앙재난안전대책본부는 21일 “22일 0시부터 8월 1일까지 비수도권의 등록 공연장에서 개최하는 공연 이외의 장소에서 개최되는 실내외 공연은 모두 금지된다”고 밝혔다.

정부는 코로나19 4차 대유행이 확산하면서 부산 등 각 지역에서 대규모 콘서트가 개최되면서 감염 확산 우려가 커지자 방역 조치를 강화했다.

이같은 조치에 따라 오는 23일부터 25일까지 벡스코 전시장에서 예정된 ‘나훈아 AGAIN 테스 형-부산’ 행사와 30일부터 다음 달 1일까지 예정된 ‘미스터트롯 TOP6’ 콘서트는 열 수 없게 됐다.

행사가 임박했던 벡스코는 발등에 불이 떨어졌다. 중대본의 결정에 두 행사를 취소할지 8월 이후로 연기할지 주최 측과 의논해 결정할 예정이다.

나훈아는 앞서 지난 16일에서 18일까지 대구에서 열린 콘서트에서 “코로나 니가 이기나, 내가 이기나 해보자는 마음”이라고 외쳐 공연 강행 뜻을 내비쳤었다.

벡스코 관계자는 “정부에서 다음 달 1일까지 공연을 취소하라는 방침이 나와서 우선 나훈아 콘서트와 미스터트롯 콘서트는 열 수 없게 됐다”고 말했다.

인기 만점에 흥행 보장 수표였던 두 공연을 8월 이후로 연기할지 완전히 취소할지, 주최 측과 행사장 측이 내릴 결론은 ‘코로나19’에 좌지우지 되게 됐다.

