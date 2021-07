광주시, 노후 국공립어린이집 '그린리모델링 사업' 추진

16곳 대상 내·외벽 단열재 교체 등 환경 개선

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 노후 국공립어린이집을 대상으로 그린리모델링사업을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 그린리모델링사업은 국토교통부 주관 공모 선정으로 33억9000만원을 확보하면서 추진됐다.

대상은 준공된 지 10년 이상 지난 노후 국공립어린이집 16곳이다. 내년까지 내·외벽 단열재 교체, 창호 교체, 고효율 냉·난방장치 설치, 보일러 교체, LED 조명설치 등을 통해 환경을 개선한다.

특히 에너지, 생활환경, 신기술시스템, 미관 등을 신축 건축물 수준으로 개선할 예정이다.

앞서 광주시는 지난해에는 7억원을 투입해 국공립어린이집 2곳을 리모델링한 바 있다.

이번 사업으로 국공립어린이집의 생활환경이 개선돼 어린이집을 이용하는 영유아, 보육교직원 등 취약계층 편의가 크게 증진될 것으로 기대된다.

강은순 시 출산보육과장은 “공공건축물 리모델링 공모 사업을 통해 국공립어린이집의 환경을 개선할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국공립어린이집의 보육환경 개선과 질 높은 공보육서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

