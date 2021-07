경상국립대학교, '찾아가는 해외 취업 설명회' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시 경상국립대학교 대학일자리센터는 지난 20일 해외 취업과 관련한 최신 동향과 정보를 제공하고, 청년들의 역량을 키워 주기 위한 '찾아가는 해외 취업 설명회'를 온라인으로 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 설명회는 한국산업인력공단 통영해외취업지원센터와 연계해 실시했다.

월드잡플러스를 통해 진행한 이번 설명회는 한국산업인력공단에서 지원하는 청년 해외 취업 지원사업 안내, 2021년 코로나19 이후 국가별 취업 전략, 해외 취업을 위한 영문이력서 작성법을 주제로 진행됐다.

설명회에는 국제통상학과, 영어영문학과, 전자공학과 등 52개 학과에서 학생 95명이 참여했다.

설명회에 참여한 한 학생은 "요즘 해외 취업과 관련한 정보를 얻기가 힘들었는데 학생 눈높이에 맞는 입문 교육이 진행돼 유용했다"라며 "이와 관련한 후속 강의가 이어지길 바란다"라고 말했다.

경상국립대 관계자는 "코로나19로 인해 해외 취업에 어려움은 있으나 더욱 다양한 경로를 통해 프로그램을 운영함으로써 꿈과 열정을 가진 청년들이 국제적 인재로 활약할 수 있도록 힘쓰겠다"라고 말했다.

한편 경상국립대는 8월에는 해외 취업 심화 과정으로 '하계방학 해외 취업캠프(온라인)'를 통해 국가별 취업 현황, 유망직무·대표기업에 대한 정보, 국가별 채용 프로세스 및 성공사례, 실제 영문이력서 작성법 등을 공유해 학생들의 해외 취업을 적극적으로 지원한다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr