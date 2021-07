철강협회, 신기술협회와 건설기술 활성화 업무협약 체결

건설신기술을 보유한 중소 건축사 및 기술사 적극 지원

강건재 수요 확대 및 건설 산업 발전 기대

[아시아경제 황윤주 기자] 한국철강협회 강구조센터(강구조센터)가 한국건설교통신기술협회(신기술협회)와 강건재 건설신기술 활성화를 위해 손을 잡았다.

강구조센터는 포스코건설, SK에코플랜트, 롯데건설, 한화건설과 양해각서를 체결했다고 21일 밝혔다.

그간 건설사는 건설공사의 안전 제고와 원가절감을 위해 현장에 적용할 건설신기술 발굴에 노력해 왔다. 하지만, 신기술을 개발할 기술자를 찾는 것이 쉽지 않은 것이 현실이었다. 반대로 중소 설계 및 구조기술사는 신기술을 적용해줄 건설사를 확보하는데 어려움이 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 양 협회는 건축사·기술사 그리고 건설사와 함께 협업하고 나아가 이를 건설현장에 적용할 수 있도록 원스톱(One-Stop) 매칭 서비스를 운영할 계획이다.

양 기관은 이외에도 ▲강건재 관련 정책 공유 및 기술개발 지원 ▲강건재 건설신기술 개발 자문, 홍보 등의 분야에서도 적극 협력해나갈 것이라고 밝혔다.

