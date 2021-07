경기도, 인공지능(AI) 분야 기술 '실증 테스트' 지원

6개 실증 지정 과제 · 1개 자유 과제 ‥ 총 38억 원 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 '판교 테크노밸리' 인프라를 활용해 인공지능 기업이 혁신기술로 만든 제품을 실제 현장에 적용해 볼 수 있는 사업을 추진한다.

도는 올해부터 이런 내용의 "인공지능(AI) 기술 실증 테스트베드 연계 실증 지원사업' 참여 기업을 모집한다"고 21일 밝혔다."

인공지능(AI) 분야 기업들이 혁신제품과 서비스를 신속하게 검증해 사업화할 수 있도록 지원함으로써 4차 산업 혁명시대에 대응한 'AI 실증 생태계'를 조성하는 게 사업의 골자다.

지원대상은 모빌리티, 생활편의, 재난안전 분야에 인공지능 기술 실증이 가능한 중소·중견·대기업이며, 사업 기간에 타 정부·지자체·공공기관의 AI 관련 실증 사업을 수행 중인 업체는 참여할 수 없다.

참여 희망 기업은 도에서 제안하는 6개 과제(REP)와 1개 자유 과제를 선택, 자사에 기술과 제품을 활용한 실증 적용방안을 담은 사업계획서를 오는 8월 13일까지 이지비즈를 통해 제출하면 된다.

제안 6개 과제는 횡단보도 보행자 안전서비스, 스마트 안전운전 평가 시스템, 건강관리 시스템, 상황인지 및 사용자 반응형 디스플레이, 이상행동 감시 경비, 인공지능 기반 하천·저수지 모니터링 및 의사결정 시스템이다.

자유 과제는 모빌리티·생활편의·재난안전 분야에서 기술 실증 적용 방안을 제안하면 된다. 선정된 기업은 판교테크노밸리 일대에 조성된 인프라를 활용해 실증을 진행한다.

이를 위해 도는 과제별로 3억 원에서 최대 7억 원까지 총 38억 원을 지원하며, 참여 기업은 전체 실증 사업비의 25%를 부담해야 한다.

실증 지원 기간은 내년 4월까지며, 8개월의 실증 이후 평가에서 우수 서비스로 선정되면 최대 2023년까지 지원받는다.

한편, 도와 과기부는 올해 165억 원을 포함, 2023년까지 총 390억 원을 투입해 판교 일대에 국민 참여형 기술 실증 평가·검증, 전문 시험 평가 및 인증 등을 지원할 'AI 기술 실증 테스트베드'를 조성할 계획이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr