CJ온스타일 모바일라이브, '집콕 자기관리 상품군' 확대

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 코로나19 장기화로 홈 셀프 관리에 대한 고객 수요가 높아지면서 모바일라이브 채널을 통해 온라인 상에서 화제인 다이어트 및 피부관리 아이템을 특가로 판매한다고 21일 밝혔다.

코로나19 본격 재확산 시점인 7월부터 집에서 스스로 다이어트와 피부 관리할 수 있는 제품 판매량이 상승세다. CJ온스타일에서는 7월 들어 18일까지 체중조절용식품 카테고리 주문금액이 7월 이전 동일 기간(6월13~30일) 대비 약 18% 상승했다고 밝혔다. 외출용 색초화장품은 약 57% 감소했지만 피부관리를 위한 기초화장품 주문금액은 약 21% 상승했다.

요즘은 체중 감량 효과와 함께 이너뷰티·건강까지 동시에 챙길 수 있는 다이어트 제품이 인기다. 21일 오후 8시에 방송하는 '헐리웃 48시간'은 '원조 클렌즈 주스'로 SNS에서 유명하다. 미네랄·비타민 등 필수 영양소를 포함한 과일 농축 주스 형태로 물과 섞어 총 8번 섭취하면 된다. 방송 중 구매하면 그린몬스터 칼로버닝 본품을 증정한다. 24일 오전 12시30분 방송하는 '세리박스 세리번나이트'는 푸룬맛 워터믹스 형태다. 저녁 식전 하루 한 잔 마시면 다이어트와 배변 원활 효과를 느낄 수 있다. L-카르니틴 성분이 이 체지방 감소에 도움을 주며 비타민 하루 권장량도 100% 채워준다.

최근 고객 수요가 높아진 토너·클렌저·크림·앰플 기초 피부 관리 제품 판매 방송도 준비했다. CJ온스타일은 21일 오후 9시 '파머시'의 약산성 토너 '딥스윕 바하'를 단독으로 선보인다. 미국 세포라 클렌징밤 판매량 1위 '파머시 체리 클렌징밤'은 선크림 세정효과가 ㅗㅎ다고 알려져 있다. 이날 하루 1+1 혜택을 제공한다. 22일 오후 9시에는 청담동 오가나 피부과에서 개발한 '오가나셀 뉴 펩타이드 리커버리 크림'을 판매한다. 25일 오후 8시 선보이는 '닥터G 비타슈티컬 15 플러스 앰플'은 이날만 40% 할인가에 판매한다.

휴식·힐링 상품도 판매한다. 25일 오후 7시30분 '세라젬 마스터 V4'를 방송한다. 체형별로 17가지 마사지 종류를 선택할 수 있으며, 온열 압박 자극으로 척추 밀착 마사지 효과를 준다.23일 오후 8시 '퀵슬립 매트리스'도 선보인다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr