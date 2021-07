韓 도시락 공수에 "이럴거면 일본 왜 와"vs"후쿠시마산 강요하면 안돼" 日 엇갈린 반응

마루카와 다마요 올림픽담당상 "원전 폭발 피해 지역 식재료, 안전성 확보돼"

자민당 사토 마사히사 외교부 회장 "후쿠시마 현민 마음 짓밟는 행위"

신치용 선수촌장 "선수들 불안감, 썩 기분 좋은 일은 아냐…"

[아시아경제 나예은 기자] 도쿄올림픽 선수촌에서 후쿠시마(福島)산 식자재를 사용한 식사를 제공한다고 하자, 대한체육회가 한국 선수단에게 국내산 도시락을 제공하는 것에 대해 일본 정부가 부정적 견해를 밝혔다.

도쿄올림픽 선수촌 내에는 2개의 식당이 마련됐는데, 이곳 중 '캐주얼 다이닝홀'이라 불리는 식당에서는 동일본대지진 재해지인 후쿠시마, 미야기, 이와테 등 3개 지역 및 도쿄도에서 생산된 식자재를 이용한 식사를 제공한다. 이에 대한체육회는 선수촌 인근 호텔을 빌려 한국 선수단의 도시락을 준비하기로 했다. 한국에서 조리사 및 영양사 등 24명을 파견했으며, 식자재의 방사능도 측정하는 것으로 알려졌다.

현지 매체 보도에 따르면 마루카와 다마요 올림픽담당상은 20일 국무회의 후 기자회견에서 "원전 폭발 피해 지역의 식재료는 관계 법령에 근거해 안전성이 확보돼 있어 방사성 물질 오염을 이유로 자국 농산물을 반입할 필요가 없다고 생각한다"고 말했다.

이날(20일) 일본의 사회관계망서비스(SNS)나 온라인 커뮤니티에는 대한체육회의 결정을 비난하는 일본 누리꾼들의 글이 잇따라 올라왔다.

"이럴 거면 일본에 오지 말지. 왜 보이콧을 안 했나", "한국산 식재료의 질이 더 떨어진다", "식중독에 걸리면 그것도 일본 책임이라고 할 건가", "한국이 일본 농부들에게 상처를 줬다" 등 한국의 도시락 제공을 비꼬았다.

일본 언론들도 후쿠시마(福島)산 식재료가 안전하다는 점을 강조했다. 요미우리신문은 "대한체육회는 2011년 동일본 대지진 후쿠시마 원자력발전소 사고로 이 지역 식자재에 방사능 오염 위험이 있다고 주장하고 있다"며 "안전이 확인된 농수산물만 출하하고 있다"고 전했다.

또 일본 언론들은 "(대한체육회 결정에) 매우 유감이다. 생산자들이 안전 대책과 모니터링을 철저히 하고 있다"는 우치보리 마사오(內堀雅雄) 후쿠시마 지사의 말을 인용했다.

앞서 17일 요미우리 신문의 보도에 따르면 집권 자민당의 사토 마사히사 외교부 회장은 대한체육회의 식사 공수에 대해 "후쿠시마 현민의 마음을 짓밟는 행위"라고 비판하기도 했다.

◆ 日 일부 누리꾼들 "한국에게 후쿠시마산 강요하면 안돼"

한편 의외로 대한체육회의 결정이 옳다고 옹호하는 일본 누리꾼의 의견도 존재한다. "불과 3년 전 2018 평창동계올림픽 때 일본도 별도 식당을 차렸다며, 이중잣대를 적용해선 안 된다"는 의견도 있다.

그러면서 "한국을 향해 일방적으로 비난하는 것은 옳지 않다"며 "한국의 결정을 존중할 필요가 있다"고 했다.

덧붙여 "지금 세계 여러 나라가 후쿠시마 식품 수입 금지 조치를 하고 있다. 미국과 중국, 대만 등이 그렇다. 엄중한 현실을 직시해야만 한다"(d*******), "한국의 문제는 차치하더라도 후쿠시마산 식재료를 먹냐, 먹지 않냐는 개인과 각국의 자유다"(t*************), "그렇다고 한국을 응원할 생각은 없지만, 일본에 온 손님인데 그럴 수도 있지 않나"(h*******)라고 말했다.

한국의 입장을 옹호하는 누리꾼은 '내로남불'이란 의견도 냈다. 일본인도 후쿠시마산 식재료를 꺼리는데 외국인이라고 다른 기준을 적용해선 안 된다고 지적한 것이다.

누리꾼들은 "(동일본 대지진이) 10년 이상 지났지만 (후쿠시마산 식품에 대한) 국내 소비도 크게 늘지 않았다"(a*******), "지금도 방사능 오염 피해가 계속되고 있지 않나"(t******), "우리 일본인들도 후쿠시마산 재료는 피하는 상황인데, 후쿠시마산 재료를 먹고 혹시 무슨 일이라도 벌어진다면 평화의 축제인 올림픽에 상처가 된다"(u*******) 등의 반응을 보였다.

한편 지난 16일 신치용 진천 국가대표 선수촌장은 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'와 TBS라디오 '명랑시사 이승원입니다'에 출연해 "선수촌 밖에 설치된 급식센터에서 영양사와 조리사 등 20여 명이 선수들 컨디션을 위해 만반의 준비를 하고 있지만, 간식이나 선수들이 입맛을 잃었을 때 지원하는 정도"라고 밝혔다.

그러면서 "급식센터에서 간식 등을 준비해 지원하고, 선수촌 음식을 못 먹는 선수들이 나올 경우 도시락을 만들어 지원할 계획"이라고 설명했다.

다만 선수촌 안으로 외부 음식을 들이는 것은 금지된다.

신 선수촌장은 후쿠시마산 음식에 대한 선수들 불안감에 대해 "아무래도 썩 기분 좋은 일은 아니다"라며 "각국에서 모인 선수들이 다 선수촌에서 생활할 때는 우리가 따로 가지고 들어가서 먹을 수는 없다"라고 토로했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr