"앞에 대기자 20만명"…50~52세 접종 예약도 '먹통 사태' 못 피했다

오후 8시부터 사전예약 개시

9시께 '앞에 대기자 20만명' 안내 뜨기도

[아시아경제 김지희 기자] 20일 오후 8시부터 50~52세 연령층에 대한 코로나19 백신 접종 사전예약이 개시된 가운데 예약 사이트가 또 다시 '먹통'이 됐다. 50대의 사전예약과 관련해 예약 개시 직후 접속자가 쏠리면서 장시간 대기가 발생한 건 이번이 네 번째다.

20일 코로나19 예방접종 사전예약 시스템에 따르면 오후 8시부터 시작된 예약은 원활하게 진행되지 못하는 상황이다. 오후 8시10분을 넘기자 '앞에 8만여명의 대기자가 있다'는 문구와 함께 예상 대기시간이 11시간 이상이라는 안내 메시지가 나왔다. 시간이 지날수록 대기자가 늘면서 8시50분께는 18만명까지 대기자가 많아졌다. 다만 전날처럼 서버가 다운되는 현상은 아직까지 나타나지 않는 모습이다.

50대의 사전예약 과정에서 이번과 같은 먹통 사태가 나타난 건 이번이 네 번째다. 지난 12일 55~59세 예약, 14일 55~59세 추가 예약, 전날 53~54세 예약에서도 사이트 접속은 원활하게 이뤄지지 못했다.

한편 질병관리청은 전날 53~54세를 대상으로 오후 8시부터 시작된 사전예약에서 접속 장애 문제가 나타나자 10시까지 두 시간 가량 예약을 중단하고, 기존 4대의 클라우드 서버 외에 6개를 추가해 보완 작업을 진행한 바 있다.

정우진 코로나19 예방접종대응추진단 시스템관리팀장은 이날 브리핑에서 "(사전예약 사이트에서) 동시접속해 처리할 수 있는 양은 30만명 정도로 추정하고 있다"며 "(클라우드 서버를 증설한) 어제(19일)는 600만명에 대한 동시 처리를 하는 수준으로 보였다"고 말했다.

