'프로야구 올스타전' 올해도 건너 뛴다

코로나19 확산에 2년 연속 올스타전 무산

올림픽 대표팀과 라이징 스타 평가전도 취소

[아시아경제 한진주 기자] 프로야구 올스타전이 2년 연속 열리지 않는다. 도쿄올림픽 야구 대표팀과 라이징 스타 경기도 취소됐다.

20일 KBO는 실행위원회를 열고 오는 24일로 예정됐던 2021년 올스타전을 취소하기로 결정했다고 밝혔다.

KBO는 "올스타 팬 투표가 이미 완료됐지만 코로나19 확산이 지속되고 있는데다 최근 리그에서 확진자가 추가 발생하고 있으며, 수도권 거리두기 4단계에서는 행사 개최가 어렵다고 판단했다"고 설명했다.

KBO는 투표로 선정된 올스타는 추후 발표하고 베스트 12에 선정된 선수들에게는 개별 시상을 진행할 예정이다. KBO는 지난해에도 코로나19 여파로 올스타전을 개최하지 않았다.

오늘 23일 개최하려던 도쿄올림픽 야구 대표팀과 라이징 스타와의 대결도 열지 않기로 했다. 10개 구단에서 모인 선수들이 한 팀으로 경기를 치를 경우 감염이 확산될 수 있다는 우려에서다.

대신 올림픽 대표팀의 경기력 유지를 위해 수도권 구단과 평가전을 추진하고 있다. 평가전 일정은 세부 일정이 확정된 후 발표할 예정이다.

