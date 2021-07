[아시아경제 이정윤 기자] 서울 수서경찰서는 경제팀 소속 A 경감이 코로나19 백신 1차 접종 후 확진 판정을 받았다고 20일 밝혔다.

A 경감은 몸살 증상이 있어 코로나19 검사를 받았다가 이날 오전 양성 판정을 받았다. A 경감과 같은 사무실에 근무하던 직원 9명은 코로나19 검사를 받고 자가격리 조치됐다.

아울러 지난 13일 수서서 교통조사계를 방문했던 민원인 1명도 확진 판정을 받은 것으로 파악됐다. 해당 민원인은 교통사고 관련 상담을 위해 경찰서를 찾았고 마스크를 착용한 채 9분가량 머무른 것으로 알려졌다.

해당 민원인과 상담했던 교통조사계 소속 직원 등 8명도 코로나19 검사를 받게 됐다. 수서서는 확진자의 동선에 포함된 사무실 등에 대한 방역 소독을 했다고 밝혔다.

