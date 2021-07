靑, 성실 상환 연체자 신용회복 지원 배경 설명…"대출 연체하는 서민 많아 안타깝게 생각"

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 20일 문재인 대통령의 ‘성실 상환 연체자 신용회복 지원’ 당부와 관련해 코로나19 장기화로 대출 연체를 경험하는 서민이 많다는 점을 안타깝게 생각해서 나온 방안이라고 설명했다.

박 대변인은 "저소득, 저신용자에 대한 서민금융 공급 확대 실적을 점검하면서, 코로나 장기화로 인해 불가피하게 대출 연체가 되는 서민들이 많다는 점을 안타깝게 생각하고 그분들에게 도움을 줄 수 있는 방안을 검토해보라는 의도에서 나온 것"이라고 말했다.

앞서 문 대통령은 이날 참모회의에서 "코로나19로 인한 어려움으로 연체가 발생했으나 성실하게 상환한 분들에 대해 신용회복을 지원할 수 있는 방안을 마련해 주기 바란다"고 지시한 바 있다.

