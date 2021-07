대구 찾은 윤석열 "대구 봉쇄 같은 철없는 미친 소리"… 발언 수위 높아지나

"대구가 아니었다면 민란부터 일어났을 것"

[아시아경제 박준이 기자] 대구 동산병원에 방문한 윤석열 전 검찰총장이 코로나19 확산 초기 여당에서 대구를 봉쇄해야 한다는 발언이 나왔던 것을 언급하며 "철없는 미친 소리"라고 강하게 비판했다.

윤 전 총장은 20일 대구 중구 동산병원에서 의료진과의 간담회를 열고 "대구에 코로나19 확산을 저지하기 위한 의료진과 시민들의 노력을 지원해주기는커녕 우한처럼 대구를 봉쇄해야 한다는 철없는 미친 소리까지 나오는 와중에 대구의 시민들의 자존심이 굉장히 상실감이 컸을 것으로 생각한다"고 말했다. 이는 코로나19 확산 초기 집단 감염이 발생했지만 신속하게 대처했던 대구 지역의 주민, 의료진들의 노고를 치하하기 위한 것으로 보인다.

지난해 2월 홍익표 당시 더불어민주당 수석대변인은 당·정·청 협의회 결과 브리핑에서 코로나19 확산 방지를 위한 대책 중 하나로 ‘대구·경북 봉쇄 조치'를 언급해 논란이 일자 사의를 표명하고 대변인직에서 물러났다.

당시 홍 전 수석대변인의 발언은 중국의 '우한 봉쇄'처럼 지역 출입 자체를 막는 것이 아니냐는 해석이 나오면서 파장이 일었다. 논란이 사그라들지 않자 문재인 대통령까지 나서 "지역적인 봉쇄를 말하는 것이 아니다"라고 직접 해명하고 대구를 방문했다. 이인영 당시 민주당 원내대표도 "송구스럽다"고 사과하는 등 당·정·청이 수습에 나섰다.

이에 대해 윤 전 총장은 "초기 확산이 대구가 아니고 다른 지역이었다면 질서 있는 처치나 진료가 안 되고 아마 민란부터 일어났을 것"이라며 "이 지역민들이 자부심을 가지고 애 많이, 티 안내고 당연히 해야 할 일을 한다는 마음으로 해주신 것을 가지고 깊은 경의를 표한다"고 말했다.

그러면서 "동산병원의 의사, 간호사뿐 아니라 대구의 많은 의료진분들께서 이쪽으로 다 모여서 코로나 치료와 확산 저지에 많은 애를 썼다"면서 "정부의 자발적인 검진 요청을 받아들이면서 질서 있는 대처를 하는 것을 보고 대구 지역에 계신 분들이 정말 대단한 분들이란 생각을 하게 됐다"고 덧붙였다.

