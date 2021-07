[아시아경제 공병선 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 8,370 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 101,503 전일가 8,380 2021.07.20 15:30 장마감 관련기사 한진중공업, 신세종복합 발전소 건설공사 수주한진중공업, 2758억원 규모 공사수주 계약 체결한진중공업, 신세종복합 발전소 건설공사 낙찰 close 은 도마변동9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합과 715억원 규모의 주택 재개발 정비사업 수주 계약을 맺었다고 20일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 4.21% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr