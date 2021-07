국민의힘 최다선 홍준표-정진석 언쟁…"신중하게 처신해야" vs "반사"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 홍준표 의원과 정진석 의원이 볼썽사나운 언쟁을 벌였다. 당내 최다선 의원들이 날 선 입씨름을 벌인데다, 대선주자로 나선 홍 의원과 윤석열 전 검찰총장을 지지의사르 밝혀왔던 정 의원 충돌이라 더욱 눈길을 끈다.

20일 홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 "아직 야권 경선은 한참 멀었는데 일부 야당 인사들의 자해 행각이 도를 넘었다"면서 "외부인사를 지지하거나 다른 사람을 지지하는 것은 이해하나 내부 인사를 조롱까지 하면서 외부 인사를 감싸는 것은 도를 넘는 이해하기 어려운 행동"이라고 비판했다.

홍 의원은 "어차피 경선 때는 갈라져서 경선 운동을 할 수밖에 없지만 경선 이후도 생각하면서 국회의원답게 신중하게 처신하라"며 "이젠 복당해서 한 식구가 됐다"고 말했다.

홍 의원의 이 같은 언급은 정 의원을 향한 것으로 보인다. 앞서 정 의원은 "홍 의원께서 윤 전 총장에 대해 ‘아직 아군인지 적군인지 모른다’고 하셨다"면서 "웃자고 한마디 하자면 내 눈에는 홍 의원님도 아군인지 적군인지 헷갈릴 때가 많다ㅋㅋ"고 했었다.

정 의원은 이날 홍 의원 등에 대한 언급 없이 "반사"라는 글을 게재했다. 하지만 맥락상 홍 의원의 글에 대한 답글이었다.

이후 관련 글이 언론 등에서 다뤄지자 정 의원은 "반사"는 삭제한 뒤 "정권교체 大義(대의)만을 생각하자"는 제목의 글을 게재했다. 그는 "지금은 확실하고 압도적인 ‘정권교체’를 위해 범야권이 하나로 똘똘 뭉쳐 전력을 기울여야 할 때"라면서 "안팎 따지며 물고 늘어질 때가 아니다. 저들과 같이 내편 네편 갈라치는 편가르기는 정권교체의 대의(大義)를 망각하는 처사"라고 밝혔다.

이어 "대선판은 4.7 보궐선거판과는 다르다"며 "이전 대선보다 한 단계 업그레이드된 선거 캠페인을 펼쳐보자"고 밝혔다.

