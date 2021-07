제주해경, 동귀포구 앞 해상에서 여성 익수자 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 19일 오후 제주시 애월 동귀포구 앞 해상에서 바다에 빠진 60대 여성이 제주해경에 의해 긴급 구조했다.

제주해양경찰서에 따르면 19일 오후 8시 10분께 제주시 애월읍 동귀포구 앞 30m 해상에서 사람이 살려달라고 하는 소리가 들린다는 신고가 접수됐다. 이에 제주해경은 한림파출소 순찰팀을 긴급 출동시켜 오후 8시 27분께 현장 도착한 뒤, 동귀포구 앞 해상 30m에 떠 있는 여성 A씨를 발견했다.

이어 한림파출소 구조대 2명이 즉시 입수해 레스큐 튜브로 안전을 확보하고 익수자 A씨 의식 여부 확인 및 119구조대와 합동으로 익수자 A씨를 구조해 대기 중인 119구급대에 안전하게 인계했다.

한편 이날 구조된 여성 A씨는 구조 당시 술 냄새가 심하게 난 것으로 알려졌으며 건강은 양호한 것으로 확인됐다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr