서울시, 코로나19·무더위 재난취약계층 '특별 보호대책' 추진

서울시·25개 자치구·유관기관 협업 ‘서울시 폭염종합지원상황실’ 운영

관공서, 복지관, 안전숙소 등 어르신 무더위쉼터 운영

폭염 취약 저소득가구 최대 300만원 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19와 무더위로 힘든 시간을 보내고 있는 어르신, 쪽방주민 등 취약계층 보호를 위한 ‘폭염 특별 보호대책’을 실시한다고 20일 밝혔다. 서울시는 지난 13일부터 폭염종합지원상황실을 가동하고 있다.

우선 폭염에 지친 시민들이 쉬어가는 무더위쉼터와 백신접종센터 등에 민간단체 자율방재단(6737명), 안전보안관(1196명)과 협력하여 방역활동을 실시하고 방역물품도 지원한다. 열대야에 숙면을 취하기 어려운 어르신을 위해 안전숙소를 마련한다.

또한 취약어르신 3만 3375명에 대해 안부확인을 강화 폭염 특보시 수행인력 3020명이 건강·상황 등을 고려해 격일 또는 일일 안부전화를 통해 폭염 상황을 전파하고 어르신의 안전을 확인한다.

노숙인·쪽방주민을 위한 대책도 강화한다. 서울역(새꿈어린이공원)과 남대문 쪽방촌(공동작업장)에는 주민들의 손쉬운 이용을 돕고자 야외쉼터 2곳을 운영하며 실내 무더위쉼터 20개소(노숙인 10개소, 쪽방 10개소)는 철저하게 방역 관리할 예정이다.

특히 폭염에 취약한 저소득 위기가구를 위해 주거 등 경제취약가구 3만 여 가구를 7~8월 집중 조사, 실태를 파악해 기준에 적합한 공적 급여 서비스·민간자원과 연계한다.

또한 서울형 긴급복지 폭염 대책비 5억원을 별도 편성해 생계비와 무더위로 인해 발생한 온열질환 의료비, 에어컨·냉풍기·냉장고·쿨매트 등 냉방용품과 전기요금을 최대 300만 원까지 지원하고 소득·재산 기준 등을 완화하여 서울형 긴급복지 지원 대상을 확대한다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "올해 북미에 열돔현상으로 인해 폭염피해가 급증했고, 우리나라도 장마가 일찍 끝나고 폭염이 예년과 달리 강력할 것으로 예측됨에 따라 시민 여러분께서는 야외활동 및 외출을 최대한 자제하고, 외출을 할 경우 양산 사용, 물을 많이 마시는 등 시민행동요령을 잘 지켜 무더위 건강관리에 유의해 주시길 바란다. 고 당부했다.

이어 “이른 무더위와 코로나19 지역감염 확산으로 어르신, 쪽방촌 거주민 등 취약계층 시민들이 힘든 시간을 보내고 있기 때문에 재난취약계층의 폭염 피해가 없도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr