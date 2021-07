BNK부산銀, '꿈담기' 진로체험 언택트 프로그램 실시

[아시아경제 이광호 기자]BNK부산은행은 20일부터 22일까지 3일 동안 '꿈담기(꿈을 담아내는 기업)' 진로체험 프로그램을 언택트 방식으로 실시한다고 밝혔다.

꿈담기 진로체험은 2019년 부산은행과 부산시교육청이 지역사회 미래 인재양성 및 진로교육 활성화를 위해 체결한 업무협약의 일환으로 진행되는 교육 프로그램이다.

이 프로그램은 금융권 진로를 희망하는 고등학생을 선발해 금융기관 가상체험 및 주식, 펀드 모의투자 대회 등 최신 금융권 트렌드를 반영한 다양한 프로그램을 제공한다.

또한 코로나 시대에 발맞춘 언택트 방식을 통해 학생들은 직접 방문하지 않고도 각 가정에서 생생한 체험교육을 받을 수 있다.

이한창 부산은행 금융소비자보호 총괄책임자는 "코로나19 상황에서도 미래의 주역인 청소년에게 진로 체험의 기회를 제공하기 위해 이번 프로그램을 실시하게 됐다"며 "앞으로도 부산은행은 청소년이 꿈을 펼쳐 나갈 수 있도록 양질의 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr