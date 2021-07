GC녹십자, 에이프로젠과 바이오의약품 CMO 협력 추진

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 1,500 등락률 -0.47% 거래량 27,672 전일가 317,500 2021.07.20 13:48 장중(20분지연) 관련기사 녹십자, 美 스페라젠과 손잡고 SSADHD 희귀질환 치료제 개발 나선다[클릭 e종목]"녹십자, 2분기 실적 기대치 하회...목표가 4.3%↓"한미-에스티팜-녹십자, 손 잡고 mRNA 백신 개발 추진한다 close 가 에이프로젠과 바이오의약품 위탁생산(CMO) 협력을 추진한다.

GC녹십자는 20일 충북 청주시 오창공장에서 에이프로젠과 CMO 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 이날 밝혔다.

이번 협약은 양사가 바이오의약품 CMO 사업에 대한 포괄적인 상호협력을 추진한다는 내용을 담았다. 현재 GC녹십자가 보유한 오창공장 내 완제의약품 CMO가 가능한 통합완제관 시설과 에이프로젠의 의약품 원료 생산 전문성을 바탕으로 해 시너지를 창출한다는 전략이다.

GC녹십자의 오창 통합완제관은 기획 단계부터 자체 생산 품목과 함께 CMO 물량까지 염두에 두고 연간 10억도즈(회분) 이상의 생산 능력을 갖추도록 설계됐다. 글로벌 바이오의약품 CMO 시설의 70% 이상이 북미와 유럽에 집중돼 있는만큼 통합완제관이 아시아 시장의 주요 시설이 될 것으로 평가된다.

에이프로젠은 최근 바이오신약과 바이오시밀러 개발에 이어 위탁개발생산(CDMO)으로도 사업영역을 넓혔다. 에이프로젠의 계열사인 에이프로젠바이오로직스 오송공장은 지난해 12월 식품의약품안전처로부터 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 최종 적합 판정을 받았다. 회사 측은 연간 2500㎏ 의약품 원료 생산이 가능하다는 설명이다.

임승호 GC녹십자 생산부문장은 “차별화된 양사의 역량을 살리는 동반성장 모델을 만들 것”이라고 전했고, 강영철 에이프로젠 전무는 “생산 능력을 효율적으로 운용할 수 있는 좋은 기회”라며 “협력관계를 긴밀히 유지해 가시적 성과를 내도록 노력하겠다”고 말했다.

