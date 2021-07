산림청, 나무병원 ‘수목진료 산업현황’ 실태조사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 이달부터 10월 초까지 전국 나무병원 1300여 곳을 대상으로 ‘수목진료 산업현황’ 실태조사를 벌인다고 20일 밝혔다.

실태조사는 나무병원 운영현황과 수목진료 산업의 규모 등을 파악해 수목진료 제도가 현장에서 성공적으로 안착할 수 있도록 하기 위해 추진된다.

실태조사는 용역회사 ㈜현대리서치컨설팅이 조사원들을 선발해 사전교육을 한 후 나무병원을 직접 방문(대면방식)하거나 코로나19 상황을 반영한 비대면 방식(전자우편·모바일 또는 전화)로 병행해 진행된다.

산림청 정종근 산림병해충방제과장은 “개별 나무병원이 실태조사에 성실하게 참여해 신뢰성 있는 결과가 나올 수 있도록 협력할 것을 당부한다”며 “산림청은 이번 실태조사 이후에도 주기적으로 실태조사를 실시하고 해당 결과를 분석해 수목진료 정책의 방향을 마련하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr