비대면 신용대출도 중도상환해약금…"고객이탈 방지" VS "상품매력 감소"

가계대출 총량 관리하고 고객 이탈 막는데는 긍정적

[아시아경제 박선미 기자] 주요 시중은행들이 비대면 대출 상품에 중도상환 수수료를 책정하는 것을 놓고 고민에 빠졌다. 가계대출 총량을 관리하고 고객 이탈을 막기 위해서는 비대면 대출 상품에도 중도상환 수수료를 물리는게 필요하지만 자칫 비대면 상품의 매력을 경감시켜 신규 고객 유치에 어려움을 겪을 수 있기 때문이다.

20일 은행권에 따르면 우리은행은 오는 28일부터 비대면 신용대출 상품 ‘우리 원(WON)하는 직장인대출’과 ‘우리 주거래직장인대출(인터넷)’에 중도상환해약금을 적용한다. 비대면 상품을 중도상환할 경우 수수료를 받는 건 시중은행 중 우리은행이 처음이다. 중도상환해약금이란 대출을 받은 뒤 만기일이 도래하기 전에 차주가 대출 원금을 전부 또는 일부 상환하는 경우 은행에서 물리는 일종의 ‘벌칙성’ 수수료다.

시중은행들은 그동안 일반 신용대출에 대해서만 0.5~0.8% 수준의 중도상환수수료율을 책정하고 고객 유치 경쟁이 집중됐던 비대면 신용대출 상품에 대해서는 별도의 수수료를 부과하지 않았었다. 하지만 이번에 우리은행이 변동금리 가입시 0.6%, 고정금리의 경우는 0.7%의 중도상환 수수료율을 적용하기로 하면서 일부 은행들도 검토에 들어가는 분위기다.

중도상환해약금 신설을 검토 예정인 A은행 관계자는 "주식 등 투자할 곳이 많아지면서 신용대출 상품을 가입한 뒤 급전만 쓰고 중도해지 하거나 금리가 더 낮은 타 은행으로 갈아타는 사례가 많아지고 있다"고 설명했다. 그는 이어 "고객이 만기를 채우지 않고 중도해지 하는 경우 은행은 자금운용손실이 발생하는데다 가계대출 총량을 관리하는 데에도 어려움이 있다"고 덧붙였다.

실제 우리은행도 중도상환해약금 신설 배경에 대해 "최근 공모주 청약 등으로 신용대출 상품에 대한 신규, 해지가 빈번해져 가계대출 총량 관리에 어려움이 있었다"고 했다.

다만 인터넷은행들이 비대면 신용대출에 중도상환 수수료를 부과하지 않고 있는 상황에서 시중은행들이 잇따라 중도상환해약금을 신설할 경우 경쟁력을 잃을 수 있다는 우려도 나온다. 특히 기준금리 인상 얘기가 나오고 있는 시점이라 향후 갈아타기가 쉽지 않을 경우 고객들의 선택을 받기 어려울 수 있다는 것이다.

B은행 관계자는 "인터넷 비대면 신용대출의 장점 중 하나가 쉽게 빌리고 쉽게 갚는 것이었다"며 "수수료가 생기면 기존 고객 이탈을 막는 데에는 도움이 될 수는 있어도 신규 고객 유치가 어려워질 수 있다"고 우려했다.

금리인상기 은행이 차주의 이자 부담을 분담하지 않고 수수료 이익에만 집중한다는 지적도 피하기 어렵다.

중도상환해약금은 소비자가 금리가 낮은 상품으로 갈아타거나 조기상환을 가로막는 걸림돌이 될 수 있기 때문이다. 앞서 금융소비자연맹은 2017~2020년 4년 동안 5대 시중은행의 대출 중도상환수수료 수입이 1조488억원에 달한다는 점을 지적하며 정부의 가계부채 관리차원에서도 조기상환을 촉진할 수 있도록 중도상환해약금을 폐지해야 한다고 했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr