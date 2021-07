고창군 ‘아이스팩 보상교환사업’ 실시

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 재활용품(아이스팩) 수거율을 높이기 위해 지난 3월부터 ‘아이스팩 보상교환사업’을 실시하고 있다고 20일 밝혔다.

지난해부터 이어진 코로나19 장기화로 온라인 상품 구입과 신선식품 배달 증가 등 비대면 소비가 늘면서 아이스팩 사용량이 급증하고 있다.

이에 군은 환경오염 우려와 아이스팩 재사용 필요성이 커지면서 종량제 봉투로 교환하는 사업을 시작했다.

아이스팩 보상교환은 폐건전지, 종이팩 등 기존 보상교환사업과 병행해 운영된다.

아이스팩의 겉면을 깨끗이 세척·건조해 읍·면 사무소로 가지고 가면 아이스팩 5개당 종량제봉투(10L) 1매와 교환해 주고 있다.

이번에 수거되는 아이스팩은 고흡수성 수지의 젤 형태 아이스팩으로, 물로 된 아이스팩은 봉지를 뜯어 물은 버리고 봉지는 비닐로 재활용 분리 배출하면 된다.

군 관계자는 “아이스팩 재사용으로 자원을 절약하고, 생활폐기물로 인한 환경문제에 대응하기 위해선 주민들의 인식개선과 꾸준한 참여가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

