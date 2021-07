홈앤쇼핑, 임직원 자발적 참여로 '급여 우수리 기부 제도' 시행

임직원 116명 급여 우수리 모아…모인 기부금만큼 회사도 기부

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 지역사회 소외계층을 위한 '급여 우수리 기부 제도'를 시행한다고 20일 밝혔다. 우수리는 '물건값을 제하고 거슬러 받는 잔돈', '일정한 수나 수량에 차고 남는 수나 수량'을 뜻하는 말이다.

홈앤쇼핑은 임직원들의 매월 급여 중 1000원 단위 우수리를 모은 돈을 이웃들과 나눌 예정이다. 적은 금액으로 매월 꾸준히 이웃사랑을 실천할 수 있다는 취지가 공감을 얻으며 임직원 116명이 동참했고 동참한 임직원들의 급여 우수리를 1년 간 모은 금액만큼 회사도 기부를 함께 진행하기로 했다.

임직원들과 회사가 함께 모은 기부금은 사랑의 열매를 통해 지역소외계층과 사회적 관심이 필요한 이들에게 쓰일 예정이다. 홈앤쇼핑은 이밖에도 서울시 소외아동을 위한 제철과일 정기지원, 지역사회 아동을 위한 생필품 꾸러미 정기전달, 여성 청소년을 위한 생리대·기초생활필수품 정기후원 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 홈앤쇼핑 관계자는 "앞으로도 임직원이 함께 참여할 수 있는 사회공헌활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

