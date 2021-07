[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

<장 마감 후 주요 공시>

◆휴온스=본점 소재지 기존 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 902호에서 경기도 성남시 수정구 창업로 17로 변경

◆ 서희건설=양주덕정 지역주택조합에 1633억원 규모 채무보증 결정

◆ 위메이드=오는 8월11일 오전 10시 기업설명회 개최

◆ 조이시티=운전자금 확보를 위해 100억원 규모 단기차입 결정

◆ 조이시티=올해 2분기 매출 542억원으로 전년 동기 대비 25.96% 증가, 영업이익 62억원으로 같은 기간 대비 38.46% 늘었다고 공시

