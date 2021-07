日 도쿄올림픽, 개막도 전에 '골판지 침대' 논란…"누가 소변이라도 보면"

미국 장거리 육상 선수 폴 첼리모 "땅바닥에서 자는 방법 연습해야 해"

"누군가 내 침대에 소변 봐 골판지 침대가 젖으면 침대 무너질 것"

日 언론 "환경친화적 소재 사용이 목적이나 성관계 방지로 코로나 감염 예방까지 되면 일석이조"

[아시아경제 나예은 기자] 도쿄올림픽에 출전하는 미국의 한 육상선수가 선수촌에 마련된 '골판지 침대'에 대해 불만을 표출했다.

지난 17일 미국의 장거리 육상 선수 폴 첼리모는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 도쿄올림픽 조직위원회가 선수촌에 준비한 골판지 침대의 사진과 함께 찌그러진 상자를 올리며 "전과 후"라는 트윗을 남겼다. 이는 골판지 침대의 실효성을 비판한 것으로 보인다.

그는 "누군가 내 침대에 소변을 봐 골판지 침대가 젖기라도 하면 침대는 무너질 것"이라며 "특히 결승전을 앞둔 밤이면 최악이 될 수도 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 "나는 땅바닥에서 자는 방법을 연습하기 시작해야 한다"며 "내가 땅바닥에서 자는 훈련을 해보지 않았다면 난 이미 끝난 거나 마찬가지"라고 토로했다.

덧붙여 그는 "도쿄에서 더 많은 스트레스를 받는다"라며 불편한 심경을 드러냈다.

이번달 23일에 개막하는 도쿄올림픽에 앞서 올림픽 조직위는 재활용이 가능한 폭 90㎝, 길이 210㎝의 골판지 침대를 제작했다. 이는 환경을 고려한 선택이기도 했지만, 코로나19 예방 차원에서 2명 이상의 선수가 함께 침대를 사용하는 일이 없도록 내린 결정이기도 했던 것으로 전해졌다. 이 침대는 약 200㎏의 무게를 견딜 수 있도록 만들어졌다.

이에 첼리모 선수는 "장거리 달리기 선수라면 4명도 가능해서 문제는 없겠다"고 덧붙였다. 이는 달리기 선수들이 다른 종목에 비해 몸이 가벼운 점을 언급해 풍자한 것으로 보인다.

반면 아일랜드 체조선수 리스 맥클레너간은 침대가 견고하다는 것을 증명하기 위해 침대에서 뛰는 모습을 촬영해 자신의 트위터에 공개했다. 맥클레너간은 "이 침대가 '안티-섹스'를 위해 골판지로 제작됐다는 말이 있다. 겉보기에는 움직임이 격렬하면 무너질 것 같지만 이는 가짜 뉴스다"고 말했다.

이후 도쿄 올림픽 공식 트위터 계정은 맥클레너간의 게시물을 공유하며 "거짓 설을 폭로해 밝혀준 것에 감사하다. 지속 가능한 침대는 튼튼하다"고 전했다.

한편 19일 일본의 도쿄스포츠는 "도쿄올림픽 선수촌에서 사용되는 골판지 침대가 해외에서 '성관계 방지용'으로 인식되는 기현상이 발생하고 있다"고 보도했다. '도쿄올림픽 기현상'이라는 제목의 기사에서 "원래는 환경친화적인 재활용 소재를 사용한 것이 골판지 침대의 목적이었지만 성관계 방지로 인해 코로나 감염 예방까지 되면 일석이조 아닌가"라고 덧붙였다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr