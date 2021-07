'집단 감염' 청해부대 승조원 전원 귀국길…20일 도착(종합)

청해부대 함장 등 247명 확진

[아시아경제 임혜선 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 청해부대 34진 문무대왕함(4400t급) 승조원 전원이 19일 오후 아프리카 현지에서 군 수송기를 타고 귀국길에 올랐다.

군 관계자에 따르면 이날 오후 7시 25분께 공군 다목적 공중급유수송기(KC-330) 2대 중 1호기가 청해부대가 정박해 있는 아프리카 해역 인접 국가 공항에서 한국으로 출발했다. 2호기도 뒤이어 이륙할 예정이다. 청해부대 34진 승조원 301명은 수송기 1, 2호기에 나눠 탑승한 것으로 전해졌다.

현지 병원에 입원했던 16명도 모두 수송기에 탑승해 귀국길에 오른 것으로 알려졌다.

승조원들은 20일 오후 경기도 성남 서울공항에 도착하는 대로 전원 유전자 증폭(PCR) 재검사를 한 뒤 전문의료기관 내 치료 시설과 생활치료센터 등으로 이송될 예정이다.

전날 수송기 출발 시 국내에서 파견된 이경구(준장) 국방부 국제정책차장을 단장으로 하는 200명 규모의 특수임무단도 현지에서 문무대왕함 인수 작업을 완료했다.

합참에 따르면 이날 오전 8시 기준 청해부대 34진 승조원 301명 가운데 총 247명이 확진자로 확인됐다. 전체 승조원의 82.1%에 해당한다.

확진자 중에는 문무대왕함 함장과 부함장도 포함됐으며, 장교 30여명 중 1명 제외하고 모두 감염된 것으로 전해졌다.

나머지 50명은 음성, 4명은 '판정 불가'로 통보됐다.

