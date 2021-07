與 경선일정 5주 연기…대선주자들 "당 지도부 결정 수용"(종합)

이낙연 측 "집단면역 형성 때까진 아니지만, 대승적 차원서 수용"

정세균 "늦었지만 존중"…이재명 측 "겸허히 따르겠다"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 경선 일정을 5주 연기하기로 결정한 것과 관련해 대선주자들이 "당 지도부 결정을 수용한다"고 밝혔다. 다만 이낙연 전 대표 측은 11월까지 미루는 것이 바람직하다고 보지만, 대승적 차원에서 수용하겠다고 했다.

19일 이 전 대표 측 선거 캠프에서 대변인을 맡고 있는 배재정 전 의원은 "이낙연 후보와 이낙연 필연캠프는 그동안 수차례에 걸쳐 '가장 중요한 것은 국민과 당원, 지지자의 안전'이라고 밝혀왔다"면서 이 같이 말했다.

그동안 이 전 대표 측은 경선 일정을 11월까지 두 달 가량 연기할 것을 주장해왔다.

이날 당 지도부의 경선 일정 연기 발표로 한 달 가량 미뤄지게 됐지만, 이 전 대표 측의 기대에는 미치지 못하는 기간이다.

배 전 의원은 "현재 변이바이러스의 확산 등 코로나 4차 대유행 국면에서 집단면역이 형성될 수 있는 시점까지 경선 일정이 연기되는 것이 바람직하다는 필연캠프의 판단은 지금도 유효하다"고 말했다.

배 전 의원은 "지도부의 5주 연기에 대해 우려하지 않을 수 없다"면서도 "그럼에도 필연캠프는 당 지도부의 결정을 존중, 대승적인 관점에서 수용함을 밝힌다"고 전했다.

다른 대선주자들도 당의 경선 연기 결정을 수용하겠다는 뜻을 내비쳤다.

정세균 전 국무총리는 페이스북을 통해 "국민 안전이 최우선"이라며 "애초에 집단면역 이후, 안전한 국민 참여가 보장될 때까지 경선을 연기하자고 건의 해왔다. 늦었지만 당의 결정을 존중한다"고 언급했다.

이재명 경기도지사 측도 논평을 내고 "민주당과 당 선관위의 경선연기 결정에 겸허히 따르겠다"고 밝혔다. 박성준 대변인은 "지금은 당이 코로나19 방역에 총력을 기울여야 하는 엄혹한 시기"라면서 "민주당 소속의 누구도 예외일 수 없다"고 했다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 최종 대선 후보 선출을 9월5일에서 10월10일로 5주 연기하기로 결정했다.

과반 득표자가 없을 경우, 1·2위 득표자를 대상으로 10월 중순 결선투표를 통해 선출한다.

