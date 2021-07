김해시, 코로나19 확산세 막기 위해 전 시가지 방역소독 활동 강화

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산세와 사회적 거리두기 3단계 격상에 따라 전 시가지 친환경 방역소독을 한다고 19일 밝혔다.

시는 최근 유흥주점, 확진자 접촉 등으로 감염이 잇따라 발생하자 집단감염에 대한 시민 불안 해소의 하나로 보건소 차량 방역 3개반, 읍·면·동 방역 19개 반을 총동원해 주요 시가지 소독 활동을 강화한다.

그간 시는 코로나 신속 대응과 감염병 매개체 전파 질환 차단을 위해 살충 소독은 물론 주요 다중이용시설의 확진자 동선 등에 살균 소독을 병행한 방역 활동을 해왔다.

또한 매주 2회 테마별 방역소독 활동으로 공공화장실, 공원, 외국인 밀집 지역, 여름철 시민이 많이 찾는 계곡 등에 코로나 살균 방역소독을 하고 생활방역홍보단을 활용해 마스크 착용 등의 방역 수칙 홍보와 계도 활동을 한다.

이종학 보건소장은 "효과적인 코로나19 대응을 위해 늘 접촉하는 물건 등을 자주 소독하면서 내 가정, 내 일터의 소독, 환기, 마스크 착용 등 개인 방역 수칙을 철저히 준수해야 한다"라고 당부했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr