日 스가내각 지지율 31% '끝없는 추락'…최저치 경신

[아시아경제 권재희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 자민당 총재 재선을 통해 연임에 도전한다는 뜻을 밝힌 가운데 스가 내각에 대한 일본 유권자들의 지지율은 끝없이 추락하고 있다.

아사히신문이 지난 17~18일 전국 유권자 1444명(유효 답변자 기준)을 대상으로 전화 여론조사를 실시한 결과, 스가 내각 지지율은 한 달 새 3% 포인트 더 떨어지면서 31%대로 주저앉았다.

지지하지 않는다는 답변은 42%에서 49%로 7% 포인트나 뛰었다.

아사히 조사 결과로는 지난해 9월 스가 내각이 출범한 이후 스가 내각에 대한 지지율은 역대 최저치다.

이러한 민심은 아사히 뿐만 아니라 다른 여론조사결과에서도 나타나고 있다. 전날 공개한 교도통신 조사결과에 따르면 스가 내각 지지율은 한 달 전과 비교해 8.1%포인트 떨어지면서 지난해 9월 내각 출범 이후 최저치인 35.9%까지 밀렸다.

또 앞서 마이니치신문(30%), NHK방송(33%), 요미우리신문(37%)의 7월 조사에서도 각사 기준으로 나란히 최저치를 경신했다.

특히 지지통신 조사(29.3%)에선 처음으로 30% 지지선이 깨지면서 국정수행 동력을 사실상 상실하는 위험 단계에 진입했다는 평가가 나오고 있다.

일본의 내각 지지율이 30% 선을 밑돈 것은 가케학원 스캔들로 아베 신조 전 총리 내각이 흔들리던 2017년 7월 이후 4년 만이다.

스가 내각에 일본 국민이 등을 돌리는 주된 이유로는 우왕좌왕하는 모습으로 비치는 코로나19 대응과, 감염병 유행 상황에서 이뤄진 도쿄올림픽 강행 결정이 꼽힌다.

이번 아사히신문 조사에서 스가 내각의 코로나19 대응과 관련해 65%가 부정적으로 평가했고, 제대로 하고 있다는 의견을 밝힌 사람은 25%에 불과했다.

도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 대해선 개막이 목전으로 다가왔지만, 여전히 반대(55%)하는 사람이 찬성(33%)하는 사람보다 많았다.

스가 총리가 강조하는 '안전하고 안심할 수 있는 대회' 실현에 대해선 68%가 '불가능하다'고 답했다.

이에 따라 스가 총리의 연임 구상에도 빨간불이 켜졌다. 앞서 스가총리는 지난 17일 요미우리TV와의 인터뷰에서 자민당 총재 선거 출마에 대해 "시기가 오면 당연한 일이라고 생각한다"며 올 9월 임기가 끝나는 자민당 총재 재선을 통해 연임에 도전한다는 뜻을 밝힌 바 있다.

스가 총리는 이번 자민당 총재 임기 중에 중의원 해산 총선에 돌입해 재집권하겠다는 구상을 하고 있지만 여론의 반응은 싸늘하기만 하다.

지지통신의 7월 여론 조사에서 스가 총리의 임기를 놓고 자민당 총재 임기인 올 9월까지만 재임하고 물러나면 좋겠다는 답변이 49.4%로 가장 많았고, 당장 그만뒀으면 한다는 응답도 17.3%나 됐다.

전체 응답자의 66% 이상이 다가오는 자민당 총재 선거에서 다른 사람이 당선해 총리가 됐으면 하고 바라고 있는 셈이다.

반면에 스가 총리가 자민당 총재 재선에 성공해 3년 더 했으면 한다는 응답은 18.0%, 가능한 한 오래 재임했으면 한다는 답변은 5.6%에 그쳤다.

이날 보도된 아사히신문 조사에서도 스가 총리가 이번 자민당 총재 임기를 넘어 계속 집권했으면 한다는 응답자는 14%에 불과했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr