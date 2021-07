[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 기획조정실장에 김의승 전(前) 경제정책실장을 임명했다고 19일 밝혔다.

김 기획조정실장은 제36회 행정고시 출신으로 약 30년 동안 서울시에 재직하면서 인사과장, 경제정책과장, 행정국장, 관광체육국장, 대변인, 기후환경본부장, 경제정책실장 등 주요 핵심 보직을 두루 거친 행정전문가로 코로나19 대응과 민생경제 회복 컨트롤타워의 중책을 맡게 된다.

서울시 기획조정실장은 대통령이 임용권을 갖고 있는 일반직 고위공무원으로 서울시의 임용제청에 따라 대통령 재가를 거쳐 임명되었다.

