세븐일레븐, ‘ESG-UN SDGs' 연계 분야 최우수등급 획득

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 유엔(UN) 경제사회이사회 특별협의지위기구 ‘SDGs협회’가 발표하는 2021 SRC리스트의 유엔지속가능개발목표(ESG-UN SDGs) 연계 분야에서 최우수 등급 AAA를 부여 받았다고 19일 밝혔다.

SRC리스트는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 있어 탄소저감노력, 기후변화대응 등 UN SDGs가 추구하는 목표와의 우수한 연계성을 보인 기업과 ESG 금융 활동을 활발히 하는 기업을 각각 선정·추천해 국제기구, 글로벌 ESG 관련 기구, 글로벌 자산운용사, 기관투자자 등에 제공하는 추천리스트다.

SRC는 EU, 미국, 중국 등에서 실제 적용하고 있는 ESG 관련 17개 글로벌 기준과 311개의 세부항목을 지표로 구성하고 있다. 글로벌 ESG 표준만을 평가기준으로 책정하고 있기 때문에 평가대상 기업의 ESG 글로벌 경쟁력을 객관적으로 가늠할 수 있는 잣대가 된다.

세븐일레븐은 ▲전사적인 친환경 정책 및 성과 창출 노력 ▲글로벌 친환경 인증 GRP 최우수등급 획득 ▲적극적인 친환경 상품 출시를 통한 친환경 편의점 생태계 조성 ▲자원 선순환 캠페인 전개 등에서 높은 점수를 받았다. 앞서 세븐일레븐은 지난 5월 UN 우수사례 선정 국제 친환경 인증인 ‘GRP’에서 편의점 업계 최초로 최우수 등급 AAA를 획득했다.

최경호 세븐일레븐 대표이사는 “이번 SRC 최우수등급 선정을 통해 그간 진행해온 ESG 경영이 의미 있는 성과를 창출하고 있음을 확인할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다”며 “앞으로도 적극적인 친환경 상품 및 사회공헌 추진, 업계 최고 수준의 컴플라이언스 활동 등을 통해 ESG 경영 성과를 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr