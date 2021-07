공유하고 구매하니 성과 '쑥'…티몬 공유타임 공유 100만건

SNS 공유하면 특가 할인 '공유타임' 6개월만에 공유횟수 100만 돌파

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 지난 1월 런칭한 SNS 공유 특가 프로모션 '공유타임'이 6개월 만에 공유 참여 100만건을 기록했다고 19일 밝혔다.

티몬 공유타임은 SNS에서 지인에게 상품을 공유해야 해당 상품을 특가로 구매할 수 있는 새로운 형태의 프로모션이다. 예전 일정수의 고객이 모여서 가격을 내리는 공동구매와 성격이 비슷하지만 공유 한 번만으로 간편하게 특가의 상품을 구매할 수 있도록 한 점이 다르다.

티몬에 따르면 지난 1월부터 6월까지 공유타임에서는 900여종의 상품을 선보였는데 이들 상품에 총 100만건의 공유가 이뤄졌다. 최다 공유된 상품은 1만5000회 이상 공유되기도 했다. SNS에 공유를 한 후 실제 구매까지 이어지는 구매전환비율도 64%로 높았다. 공유한 100명중 64명은 구매로 이어진 셈이다.

입소문을 타고 고객들의 관심도 지속적으로 증가하고 있는 추세다. 런칭 초기인 1분기(1월~3월) 대비 2분기(4월~6월)에는 매출과 구매건수는 2배, 공유횟수는 3배 가량 증가한 것으로 나타났다. 공유타임 프로모션의 페이지뷰 자체도 5배 이상 늘었다.

