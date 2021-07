박수현 "소마 망언, 개인적 일탈인지 日 정부 프레임인지 가능성 판단 중"

[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 소통수석이 문재인 대통령을 향한 소마 일본 대사관 공사의 발언이 개인적인지 혹은 일본 정부의 프레임인지 두 가지 가능성을 두고 판단 중이라고 밝혔다. 또 방일이 성사되려면 소마 공사의 징계에 대한 일본 정부의 공식 발표가 있어야 한다며 한일정상회담에 대해서는 "아직 확정된 것이 없다"고 답했다.

박 수석은 19일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(망언) 문제에 대해서 청와대의 입장은 국민과 함께 분노하고 있다"며 이같이 밝혔다.

앞서 소마 일본 공사는 국내 언론과의 면담에서 문 대통령의 외교를 두고 '자위행위(마스터베이션)'이라고 표현해 큰 논란을 빚었다. 우리 외교부는 주한 일본공사를 지난 주말 초치해 엄중 항의했다.

이와 관련, 일본 요미우리 신문은 이날 오전 일본 정부가 소마 공사의 경질을 결정했으며, 한일정상회담은 23일로 결정됐다고 보도했다.

박 수석은 요미우리 보도와 관련해 "일본 정부가 특정 언론을 이용해서 그렇게 정치적 입장을 밝히는 것에 대해서 강한 유감을 표한 바 있으며 그것이 지금까지 저희가 견지해 온 입장"이라며 "아직 확정된 게 아무것도 없다"고 밝혔다.

또 소마 공사의 경질 등 징계 여부도 아직 일본으로부터 공식 통보받은 적 없다고 덧붙였다.

박 수석은 소마 공사의 발언에 대해 "개인적 일탈이냐 아니면 스가 정부가 대한민국을 생각하는 사고 프레임이냐를 두고, 두 가지를 다 가능성을 두고 판단 중"이라며 "일본 정부가 이 문제에 대해서 응당의 조치를 할 것으로 보인다"고 말했다.

단 소마 공사의 징계에 절차 등의 문제가 있을 수 있는 만큼, 올림픽 전 일본 정부의 공식 발표가 중요하다고 말했다. 박 수석은 "이것(징계)도 절차가 있고 과정이 있으므로 올림픽 전에 할 수 있느냐는 별도의 문제"라며 "일본 정부가 공식적으로 언론을 통해 이야기를 해주는 것이 당연하지 않나"고 말했다.

한일 정상회담 수용의 전제 조건 중 하나가 공식적 징계조치라는 것으로 해석된다. 박 수석은 "문 대통령이 (방일) 결정을 하시기 전에 일본 정부의 공식적 입장이 발표된다거나 실질적 조치가 있기는 어렵다"면서도 "그런 조치가 이뤄지지 않더라도 일본 정부의 공식 입장이 전해진다면, 우리 대통령의 선의와 품격있는 외교에 대한 일본 정부의 응답이 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

징계 조치의 수위에 대해서는 "그것은 일본 정부가 결정할 문제"라며 "이런 경우에 외교적으로 어떻게 해야 한다는 매뉴얼 같은게 있을 것"이라고 일본 정부에 공을 넘겼다.

한일관계 악화로 인해 방일을 반대하는 국민 여론이 높지만 '대통령의 길'을 이해해 달라는 게 청와대의 입장이다. 박 수석은 "대통령도 국민과 국회의 여론을 잘 알고 있지만, 그럼에도 대한민국의 국익을 위해서 '대통령의 길은 달라야 한다'는 신념으로 임하고 있다"며 "국민들께서 '왜 굴종적 외교를 하냐'고 비판하지만 그런 국민들도 대통령의 길에 대해서 잘 이해하리라 믿는다"고 답했다.

박 수석은 마지막까지 외교적 성과를 위해 노력 중이라고 밝혔다. 그는 "일본이 해외입국자에 대한 '3일간 자가격리' 원칙이 있어 내일이라도 실무진이 출발해야 하니, 오늘까지는 입장이 정해져야 한다는게 상식적이고 원론적인 입장"이라며 "오늘까지도 의견 주고받으면서 성과 있는 정상회담이라는 저희의 전제조건을 충족시키기 위해서 노력 중"이라고 말했다.

