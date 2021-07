신세계免, 소셜아이어워드 브랜드 쇼핑 인스타그램 분야 대상 수상

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 조선시대 거상 심삿갖을 활용한 소셜미디어 마케팅을 통해 면세업계 중 유일하게 '소셜아이어워드 2021 브랜드 쇼핑 인스타그램 분야 대상'을 수상했다고 19일 밝혔다.

신세계면세점은 공식 인스타그램의 화자를 '조선에서 온 SNS 담당자 심삿갖'이라는 가상 캐릭터로 설정해 쌍방향 소통 구조를 만들었다. 조선시대 어투와 동양체 일러스트레이션 등을 통해 신세계면세점만의 개성 및 특색을 갖춘 인스타그램 계정으로 탈바꿈했다.

신세계면세점만의 독특한 세계관과 촘촘한 스토리텔링, 심삿갖의 진지하면서도 유머러스한 대화체가 담긴 차별화된 콘텐츠로 팔로워들로부터 많은 호응과 댓글을 불러왔다.

신세계면세점은 입점 브랜드 홍보를 넘어 신세계면세점 세계관 속에서 화자와 팔로워가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠라는 점, 일방적인 정보 전달이 아닌 취향을 공유하는 장(場)을 만들어 냈다는 점을 높이 평가 받아 브랜드 쇼핑 인스타그램 부문 최고상인 대상을 수상했다고 설명했다.

신세계면세점 관계자는 "고객들이 신세계면세점 세계관 속으로 더욱 몰입할 수 있도록 앞으로도 세밀하게 서사를 풀어나갈 예정"이라며 "예상보다 빨리 비대면 소통의 시대가 열린 만큼 신세계면세점은 공식 SNS 채널을 트렌드를 선도하는 소통의 공간으로 가꿔 나갈 것"이라고 말했다.

한편 소셜아이어워드는 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷전문가협회가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관하는 소셜미디어·인터넷 분야 시상이다. 인터넷 전문가 4000여명으로 구성된 평가위원들이 소셜미디어 플랫폼을 활용한 서비스 중 우수한 성과를 거둔 사례를 선정해 시상한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr