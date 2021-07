비수도권 내일부터 내달 1일까지 사적모임 4명까지…"국민 혼란 방지 위해 통일"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 비수도권 환자가 급증하면서 정부가 내일(19일)부터 내달 1일까지 2주간 비수도권 전체에 대해 사적모임을 4명까지만 허용하기로 했다.

중앙재난안전대책본부는 보건복지부 중앙사고수습본부로부터 ‘비수도권 사적모임 제한 조정방안’을 보고받고 이를 논의한 결과 이 같이 결정했다고 18일 밝혔다.

중대본은 "지역별 상황을 고려해 거리두기 단계는 지자체별로 자율적으로 조정하되, 사적모임 제한을 통일해 지역 간 이동을 최소화하고 국민의 혼란을 방지할 계획"이라고 설명했다.

사적모임 제한의 예외는 2단계 수준으로 적용되며, 예외 사항은 지자체별 상황을 고려해 자율적으로 조정할 수 있도록 했다.

중대본에 따르면 국내 주간 하루 평균 환자 수는 1365.7명으로 수도권 확산에 따라 비수도권도 증가세에 있다.

현재 호남권, 경북권을 제외한 모든 권역이 2단계 기준 이상에 해당된다.

대다수의 지자체는 거리두기 기준에 따라 단계조정을 검토하고 있으며 제주는 오는 19일부터 3단계를 적용할 예정이다.

일부 지자체는 이미 거리두기 단계 이상의 사적모임 강화와 운영시간 제한 등을 통해 방역을 강화하고 있다.

중대본은 모든 비수도권 지역에 대해 4명까지 사적모임 제한을 적용하는 방안을 지자체에 의견 수렴한 결과, 모든 지자체가 찬성한다는 입장을 밝혔다고 전했다.

중대본은 "각 지자체는 수도권 유행 급증 및 휴가철에 따른 이동량 증가 등을 고려해 전반적으로 중앙정부의 결정을 존중한다는 의견을 제시했다"면서 "다만 소상공인의 어려움을 고려해 거리두기 단계 조정은 지자체별로 자율적으로 결정하는 현행 수칙을 유지하기로 했다"고 말했다.

