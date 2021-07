수도권 4단계 첫주 매출 보니…대형마트·온라인몰 증가, 백화점·호텔뷔페 감소

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19의 확산으로 수도권의 사회적 거리두기가 4단계로 상향된 가운데 대형마트 및 온라인 쇼핑몰의 매출이 급증한 반면 백화점과 호텔 요식업계의 매출은 감소한 것으로 조사됐다.

오늘(18일) 유통업계에 따르면 수도권에 거리두기 4단계가 적용된 12일부터 15일까지의 기간에 대형마트인 이마트에서는 채소 및 축산 등의 상품 매출이 전주보다 4~7%, 완구 제품, 디지털 가전의 매출 역시 15%, 10.4% 증가했다. 롯데마트에서는 동일한 기간 전체 매출이 8.9% 늘었으며 이중 마스크와 손소독제 매출이 각각 19.9%, 54.1% 증가한 것으로 나타났다.

또한 거리두기 4단계에 무더위까지 겹치면서 온라인 주문량이 늘어난 것으로도 드러났다. 롯데마트의 온라인몰에서는 12~15일 동안의 매출이 전주 대비 9% 늘었으며 이중 생수와 라면의 매출이 각각 18.7%, 7.1% 증가했다. 장보기 쇼핑몰인 마켓컬리에서는 같은 기간 채소, 기호음료 등의 판매량이 각각 2%와 12%씩 늘어난 것으로 집계됐다. SSG닷컴에서도 생수와 가정간편식 매출이 두 자릿수 이상의 증가율을 보였다.

그러나 모든 산업 영역에서의 매출이 증가한 것만은 아니다. 대형마트와는 반대로 백화점 소비는 다소 위축되는 양상을 보였다. 13~15일의 기간 동안 롯데백화점의 매출은 전주의 같은 기간보다 5.9% 감소했다. 세부적인 품목에서는 잡화 및 여성 의류의 매출이 12.2%, 남성 스포츠 상품의 매출이 2.3% 줄어든 것으로 집계됐다. 또 12~15일 사이 신세계백화점의 매출 역시 전주의 같은 기간 대비 8.1% 떨어졌다.

호텔 업계 역시 거리두기 4단계 상향으로 일부 영향을 받은 것으로 드러났다. 서울 주요 호텔의 뷔페 및 레스토랑에서는 식사 예약 취소가 상대적으로 늘어났다고 귀띔했다. 이는 거리두기 4단계에 따라 각종 음식점에서 오후 6시 이후로는 3인 이상이 합석할 수 없어지며 생겨난 현상으로 파악된다.

다만 호텔 객실 이용의 경우 지속적으로 이어져 온 코로나19 시국 이후의 상황에서 큰 변동은 없었다. 4단계 기준은 호텔 객실의 3분의 2만 운영할 수 있도록 규정하지만 대형 호텔의 객실 이용률은 주말을 제외하면 이미 60%를 넘지 않는 수준이기 때문에. 또 한 객실에 동거 가족은 4인까지 함께 투숙할 수 있을 뿐 아니라, 독립된 객실에서 이른바 '호캉스'를 즐기려는 고객들의 수요 덕에 4단계의 영향이 우려보다 크지 않은 것으로 드러났다.

한편 중소기업중앙회가 지난 12~15일 300명의 소상공인을 대상으로 실시한 '코로나19 4차 대유행에 따른 긴급 소상공인 실태조사' 결과에 따르면 조사 결과 소상공인의 약 57.3%가 사회적 거리두기 격상에 따른 어려움으로 휴업 및 폐업을 고민하고 있는 것으로 드러났다. 또 이들의 67.3%는 올해 7월과 8월의 매출이 당초의 기대보다 40% 이상 감소할 것이라고 추측하기도 했다.

