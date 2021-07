홍준표 "강북 재개발, 반값 아닌 '4분의1 값 아파트' 공급하겠다"

아파트 분양, 완전분양 아파트와 토지임대부 분양아파트로 이원화

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 서민들의 내 집 마련을 위해 서울 강북지역의 재개발을 대규모로 착수하면서 '4분의1 값 아파트'를 공급하겠다고 18일 밝혔다.

이날 홍 의원은 페이스북을 통해 "작아도 내 집을 하나 갖는 것이 서민들의 첫 번째 꿈이다. 그러나 지금처럼 천정부지로 뛰어오른 집값을 보면 서민들의 꿈은 요원하다"면서 이 같은 공약을 내걸었다.

홍 의원은 "2009년 제가 통과시켰으나 경남지사로 가 있을 때 여야가 합의로 폐기한 '반값 아파트 법안'을 되살려 강북 재개발을 할 때 대규모로 반값 아파트를 지어 서민들에게 공급하고자 한다"고 말했다.

그는 "우선 시범적으로 서울 강북지역 재개발을 대규모로 착수하면서 반값이 아닌 현 시세의 4분의1 아파트를 공급하고자 한다"고 약속했다.

그러면서 토지임대부 주택 정책을 거론하며 "공영개발로 재개발을 할 때에는 토지 임대부 주택 분양제도를 전면적으로 도입할 수 있다"면서 "아파트 분양을 완전분양 아파트와 토지임대부 분양아파트로 이원화하자"고 제안했다.

홍 의원은 "이렇게 하면 평당 1000만원대 이하 아파트도 가능하다"고 강조했다.

또한 "뉴욕 같은 경우 용적률을 3000%까지 주기도 한다"며 "청년과 젊은이들에 대해선 홍콩과 뉴욕처럼 도심 초고층·고밀도 개발을 해 저렴하게 그들의 주거 공간을 마련해 줌으로써 직장과 주거에 근접한 곳에 두어 출퇴근 시간을 대폭 줄이고 교통량을 감소시켜야 한다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr