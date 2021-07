한은 "재정지원·백신공급이 美-유럽 경기회복 격차 벌렸다"

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 이후 재정지원 수준과 백신접종률이 미국과 유로 지역의 경기회복 격차를 벌리고 있다는 분석이 나왔다.

한국은행은 18일 '해외경제포커스 - 팬데믹(세계적 대유행) 이후 유로지역과 미국의 경기회복 격차 발생 원인 및 향후 전망'에서 "팬데믹 이후 미국과 유럽은 작년 상반기에 큰 폭 마이너스 성장을 기록했는데, 미국은 꾸준한 회복흐름이 이어진 반면 유로지역은 부진을 지속했다"고 밝혔다. 이어 "유로지역은 유럽연합(EU) 차원의 구제금융과 회원국별 재정지원을 통해 코로나19 사태에 적극 대응했으나 재정부양책 규모가 미국에 비해 상대적으로 미흡했고, 유로지역 접종률은 백신공급 지연으로 미국보다 낮은 수준을 지속하고 있는 것도 이유"라고 밝혔다.

한은은 미국과 유럽간 경기회복 격차의 원인으로 이외에도 유로지역의 대외의존적 산업구조, 유로지역의 상대적으로 강했던 교역·이동 제한 등을 꼽았다.

미국은 팬데믹 이전인 2019년 4분기 국내총생산(GDP) 수준을 100으로 놓고 볼 때 올해 1분기 99.1%까지 회복해 위기 직전 수준에 거의 도달했다. 반면 유로지역은 94.9%를 기록하면서 여전히 코로나19에 의한 타격을 회복하지 못한 모습이다.

이어 "팬데믹은 유로지역과 미국의 성장률 격차를 확대시킨 것은 물론, 두 지역 경제 간 잠재 GDP 괴리도 일시 확대된 것으로 평가된다"며 "향후 유로지역 경기 회복세가 빨라지면서 미국과 잠재 GDP 괴리는 점차 축소될 전망"이라고 전했다.

한은은 "과거에도 유로지역은 글로벌 금융위기, 재정위기 등 위기 상황이 발생할 때마다 실질성장률과 잠재성장률이 크게 하락하면서 미국과 격차가 확대됐다"고 전했다. 미국의 경우 당분간 자본과 노동 투입량이 감소하면서 잠재 GDP도 줄어들겠지만, 감소 정도가 크진 않을 것으로 봤다.

향후 유로지역 경제에 대해서는 "백신접종 가속화, 재정정책 확대 등으로 금년 하반기부터 성장세가 확대돼 내년 1분기엔 팬데믹 이전 GDP 수준을 회복할 것으로 보이며, 내년 성장률은 미국보다 높을 것"이라고 봤다. 아울러 유로지역의 경제성장 확대는 우리나라 수출에도 직간접적으로 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 덧붙였다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr