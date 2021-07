"숙박·음식점업 소상공인 10명 중 6명은 휴·폐업 고민 중"

중기중앙회, 숙박·음식점업 소상공인 300개사 대상 조사

수도권 소상공인 58.6%, 지방 55.8% 휴·폐업 고민 중

7~8월 매출개선 기대했건만…4단계 격상 후 감소 전망 우세

[아시아경제 김보경 기자] 최근 사회적 거리두기 격상으로 숙박·음식점업 소상공인 10명 중 6명은 휴·폐업을 고민하고 있는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 지난 12~15일 동안 숙박·음식점업 소상공인 300곳을 대상으로 실시한 '코로나19 4차 대유행에 따른 긴급 실태조사' 결과를 18일 발표했다.

최근 사회적 거리두기 단계 격상에 따른 영업의 어려움으로 소상공인 57.3%는 휴·폐업을 고민하고 있는 것으로 조사됐다. 이 중 '심각하게 고민하고 있다'는 응답이 24.0%, '고민하고 있다'는 응답이 33.3%를 차지했다.

지역별로 보면 수도권 소재 소상공인의 58.6%, 지방의 55.8%가 휴·폐업을 고민하고 있다고 답변했다.

소상공인의 7~8월 합산 매출은 코로나19 발발 이전인 2019년에는 평균 7919만원이었으나, 지난해 평균 4234만원으로 전년 대비 46.5% 감소한 것으로 나타났다.

앞서 4차 대유행 확산 이전까지 방역 수칙 완화 움직임과 백신 접종 확대 등으로 당초 수도권 소재 소상공인은 올해 7~8월 매출이 전년 대비 16.4% 증가한 4594만원, 지방 소재 소상공인은 전년 대비 12.5% 증가한 5143만원을 기록할 것으로 기대했었다.

그러나 상황이 바뀌면서 사회적 거리두기 4단계가 적용된 수도권 소상공인의 경우 전체의 67.3%는 올해 7~8월 매출이 당초 기대보다 40% 이상 감소할 것으로 전망했다. 이 중 '40% 이상 60% 미만 감소'는 33.3%, '60% 이상 감소'는 34%의 응답률을 나타냈다.

지방 소재 소상공인은 현재 거리두기 단계 대비 한 단계 격상될 시 응답자의 42.8%가 7~8월 매출이 기대치 대비 '20% 이상 40% 미만' 감소할 것이라 예상했다. 27.5%는 '40% 이상 60% 미만' 감소할 것이라고 답했다.

매출에 부정적인 영향을 미치는 가장 큰 요인으로는 '코로나19 재확산'이 89.6%로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로 소비심리 위축(6.0%), 최저임금 인상(3.7%) 등이 매출에 부정적인 영향을 줄 요인으로 지적됐다.

코로나19 장기화에 따른 애로사항과 소상공인 지원책의 개선점을 묻자 '세금 및 4대보험 감면 등 지원 정책'이 122건으로 가장 많았다.

관련 내용으로는 '세금 감면 및 공과금 완화' '소상공인 대출지원 강화 및 기간 연장' '소상공인 지원금 확대 및 강화' 등이 있었다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "코로나 4차 대유행의 본격화에 따른 거리두기 강화로 자영업자와 소상공인의 매출 급락이 불가피하다"고 말했다.

이어 "매출 절벽을 직면해 하루하루 생존을 걱정하는 이들의 피해 지원을 위한 손실 보상을 확대해야 한다"고 강조했다.

