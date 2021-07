[아시아경제 이정윤 기자] 한밤중 서울의 한 음악연습실에서 난동을 부린 혐의로 서울대 교수가 경찰에 붙잡혔다.

18일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 A(52)씨를 업무방해 등 혐의로 체포했다.

A씨는 전날 오후 9시 50분께 서초구의 한 음악연습실에서 창문을 깨고 고성을 지르는 등 난동을 부린 혐의를 받는다. 경찰 출동 때 A씨의 일행은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

