"더위 날릴 살벌한 특가" 롯데온, 19일부터 '납량특집' 할인 행사

여름 대표 식품, 의류, 홈캉스 용품 등 200여개 상품 최대 60% ↓

매일 최대 20% 할인 가능한 '좀비 쿠폰', 카드사별 최대 7% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온(ON)은 19일부터 25일까지 '납량특집' 행사를 진행해 여름을 나기 위한 식품, 의류, 홈캉스 용품 등 200여개 상품을 최대 60% 할인 판매한다고 18일 밝혔다. 이번 행사에서는 매일 최대 20% 할인이 가능한 '좀비 쿠폰'과 카드사별 최대 7% 할인 혜택을 제공한다.

롯데온은 다가오는 무더위를 날려줄 상품을 모아 테마 별로 행사를 준비했다. 매일 인기 상품을 모아 특가에 선보이는 '살벌한 특가', 상품을 무작위로 구성해 저렴하게 판매하는 '미스터리 박스', 시즌 상품을 제안하는 '하마터면 놓칠 뻔 했다' 등을 테마로 정하고 오싹한 납량특집의 분위기를 극대화했다.

더위에 지친 입맛을 살려줄 시원한 식품을 모아 '살벌한 특가' 행사를 진행한다. 대표적으로 21일에는 '풀무원 얇은피 고기만두 4봉+김치만두2봉+춘천 막국수1봉+들기름 막국수 1봉'을 1만7500원에 판매하며 25일에는 '월드콘 3종+설레임3종(24개 혼합 구성)'을 1만5700원에, 여름 제철 과일 '국내산 머스크 메론(4kg)'을 1만4000원에 판매한다.

쾌적한 여름 패션 상품을 무작위로 구성한 '미스터리 박스'도 저렴하게 판매한다. 19일에는 라운드 티셔츠와 카라 티셔츠 등3장을 무작위로 담은 '베이직플러스 쿨 소재 여름 티셔츠 3종'을 8800원에, 여름 속옷으로는 '캘빈클라인 여성 팬티'를 9900원에 판매하며 21일에는 '캘빈클라인 남성 드로즈 3종'을 3만9900원에 판매한다.

류승연 롯데온 세일즈운영팀장은 "앞으로 기록적인 더위가 시작될 것이라는 예보와 사회적 거리두기 단계 격상 등이 겹치면서 집에서 무더운 여름을 보내기 위한 식품, 의류, 홈캉스 용품 등의 수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "롯데온 '납량특집'에서 더위에 맞서는 200여개 상품을 준비했으니 이번 행사를 통해 여름을 나기 위한 만반의 준비를 하길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr